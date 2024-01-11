Арест Удальцова: Инсценировка или «давно нарывался»?

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Сотрудничающий с КПРФ левый радикал Сергей Удальцов (его супруга стала депутатом Думы от коммунистов) сегодня с утра успел сообщить в блоге о том, что к нему пришли с обыском из полиции. Позже стало известно, что против политика возбуждено дело по статье об оправдании терроризма. Конкретно, где именно Удальцов допустил подобные высказывания, пока не поясняется. Сторонники же активиста считают, что он пострадал за критику ведения СВО министерством обороны, требования отставки Владимира Путина и поддержку бывшего командира ополчения Донбасса Игоря Стрелкова. Так или иначе, но это может стать уже вторым уголовным сроком Удальцова, ранее он сидел по «Болотному делу».

Сейчас КПРФ находится в непростом положении. С одной стороны, Удальцов открыто критиковал верхушку партии за отказ от борьбы на предстоящих выборах президента и выдвижение заранее непроходного Николая Харитонова. С другой, если КПРФ примет решение дистанцироваться от радикала, это может быть расценено как предательство частью избирателей.

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«Допрос и возможное дело против Удальцова были прогнозируемыми. В последнее время он уж очень откровенно нарывался… Резкие заявления и комментарии были уже за гранью допустимого для существующей системы. С бэкграундом «импортера революции» такое поведение глупо и опасно», – поясняет политолог Алексей Чеснаков.

А вот конкурент КПРФ на левом фланге бывший телеведущий Максим Шевченко вообще намекает на инсценировку с обвинениями Удальцова – в доказательство приводится молчание его супруги – депутата.

«Депутат Госдумы может требовать свидания с ЛЮБЫМ задержанным (по его просьбе или согласию) в любой момент, посещать его в СИЗО и учреждениях ФСИН, требовать от органов госбезопасности и юстиции соблюдения процессуальных норм и так далее. Пока (на 12.20 11.01.2024) от Анастасии Олеговны Удальцовой ни звука. А ведь квартира Сергея Удальцова это, по идее, и квартира его супруги, депутата Госдумы Анастасии Удальцовой, обыскать которую просто так, без спец постановления прокуратуры, невозможно… Думаю, что вполне можно считать рабочим и второй вариант (помимо мнимой «потери крыши») – увеличение этим арестом уменьшавшегося до нуля общественного внимания к КПРФ и придание микроинтриги выборному действу. Мол, репрессии, против левых сил это беспредел, сплотим ряды и смело, товарищи, в ногу, под знаменем КПРФ…», – написал Шевченко.