Арестован близкий соратник Луценко

15.08.2019, Киев, Михаил Рябов

СБУ заявила об аресте замминистра «по вопросам оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, считающегося близким соратником генпрокурора Юрия Луценко.

Грымчак вместе со своим помощником обвиняется в вымогательстве взятки в размере 1,1 млн долларов США от коммерсанта. Задержание «на горячем» осуществлено при передаче части денег – 480 тысяч долларов.

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Супруга замминистра Юлия Грымчак сообщила, что в их доме вечером в среду был проведен обыск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-боевик «Азова» депутат Верховной Рады Игорь Луценко напоминает, что Грымчак – обыкновенный украинский приспособленец. В 2000-х он был в Донецкой области функционером Социалистической партии Украины и числился помощником нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, тогда еще депутата Верховной Рады от СПУ. Вместе они проводили известную акцию по очистке памятника Ленину в центре Донецка, специально арендовав для этого автовышку.

Впоследствии, когда это стало выгодно, и Грымчак, и Луценко переметнулись в лагерь украинских националистов.

Сам Луценко, комментируя сегодняшнее задержание Грымчака, заявил, что ему «стыдно за бывшего помощника». И добавил, что арест – это доказательство, будто бы «закон – один для всех». По словам генпрокурора, взятка должна была простимулировать согласования при строительстве объектов.

«Интересно не то, за что взятка Грымчака. Как реакция его друга Луценко, с которым оба побратыма более десяти лет вместе бабки делили. Генпрокурор уже заявил, что ему за Грымчака стыдно. Сказал, налил себе чарку, выпил, рукавом занюхал, погоны поправил, и пошёл к жене пятого тысячелетия. Как заправской погонный. Такова цена индульгенции», – язвительно комментирует киевская журналистка Светлана Крюкова.

«Задержание Грымчака тем примечательнее, что этот «патриот» любил всех жизни поучить. И это суть порошенковских патриотов, когда на публику «патриоты», а в жизни жадное поцоватое мурло. И там такой каждый второй», – отмечает украинский политолог Юрий Романенко, в прошлом – один из главных пропагандистов Евромайдана, впоследствии ставший критиком Петра Порошенко.