Арестован и объявлен российским агентом инженер-конструктор завода «Мотор-Сич»

Игорь Шкапа.  
24.03.2023 13:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Россия, СБУ, Украина


СБУ сообщает о якобы разоблачении двух российских агентов, один из которых работал на предприятии «Мотор-Сич».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ сообщает о якобы разоблачении двух российских агентов, один из которых работал на предприятии...

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Отмечается, что операция проводилась киберспециалистами в отношении «двух агентов ФСБ, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность» в Киевской и Запорожжской областях.

«В начале февраля 2023 года их завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю. Вербовка проходила через Телеграмм-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии. По указаниям врага агенты разведывали расположение украинских военных объектов и правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ поэтапно задокументировала их преступные действия.

«В Запорожье приспешником врага оказался инженер-конструктор предприятия Мотор Сич, собиравший информацию о Силах обороны на территории областного центра. Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения им разведывательной задачи – фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности.

Еще один российский агент был задержан в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Развединформация потребовалась оккупантам для проведения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов», – отчитались в СБУ.

Указывается, что в ходе обыска у задержанных обнаружены мобильные телефоны «с доказательствами выполнения враждебных задач и переписка с агрессором».

Оба задержанных обвиняются в гоизмене.

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