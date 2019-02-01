Арестован комбриг ВСУ

01.02.2019, Луганск, Александр Гусар

Следователи государственного бюро расследований Украины задержали в Северодонецке при получении взятки в размере 2,5 тысячи долларов США командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Василия Зубанича.

Об этом на брифинге сообщил и. о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этой неделе в Северодонецке следователями государственного бюро расследований Украины во время получения взятки в размере 2 500 долларов США за непрепятствие контрабанде большой партии сигарет российского производства были задержаны командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Зубанич и участвовавший в доле оперативный сотрудник СБУ», – сообщил Филипоненко.

Он также добавил, что военный преступник Зубанич уже долгое время занимается «крышеванием» контрабанды на подконтрольной ему территории.

«На прошлой неделе ему удалось уйти от ответственности за незаконную вырубку деревьев лесного фонда Украины на сумму свыше одного миллиона гривен, подставив при этом своих «деловых партнеров» – начальника районного отдела главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области и начальника государственной пожарно-спасательной части», – отметил полковник.

Филипоненко рассказал, что на этот раз командующий «ООС» генерал-лейтенант Сергей Наев не стал прикрывать обнаглевшего от безнаказанности подчиненного, и Зубаничу придётся самому откупаться от государственного бюро расследований Украины или наконец ответить за свои преступления.