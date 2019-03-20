Арестован первый президент Крыма Юрий Мешков

20.03.2019, Симферополь, Виктор Орлов

В Крыму на двое суток по обвинению в неповиновении полиции арестован бывший президент Республики 73-летний Юрий Мешков. Об этом сообщил в своем блоге крымский общественник Александр Талипов.

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Мешков в последнее время резко критиковал нынешнее руководство Крыма, обвиняя его в кумовстве и коррупции. Ранее экс-спикер местного парламента Леонид Грач заявлял, что собирается вместе с Мешковым, а также представителями казачьих организаций участвовать в предстоящих выборах.

Мешков был задержан в центре Симферополя сотрудниками полиции в день визита президента Владимира Путина на полуостров. Экс-руководитель республики требовал встречи с Путиным, однако не был пропущен через кордон охраны. Мешков подвергся процедуре прохождения освидетельствования на наркотики и алкоголь.

Анатолий Лось, один из соратников Мешкова, считает, что в число участников встречи крымской общественности с Путиным следовало включить экс-президента РК, чтобы донести до российского лидера проблемы полуострова.

«Одного из самых ярких борцов за российский Крым арестовали под надуманным предлогом в юбилей Воссоединения Крыма и Севастополя с РФ…Вместо Мешкова и других видных пророссийских активистов, много лет положивших на борьбу за воссоединений Крыма с Россией, Путину предложили общение, на котором под видом «общественности» собралась тусовка из дежурных прихлебателей здешней власти», – говорится в заявлении Лося.

Святослав Компаниец, один из основателей Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия», напоминает, что Мешков уже подвергался аресту в украинские времена, когда на полуострове правил макеевский премьер Василий Джарты.

«Судивший на мове Мешкова судья Яковлев после 14-го года стал судьей в Верховном суде РК… Флаги поменялись, а бандитская суть местной украинской власти осталась прежней. Между тем за Мешкова голосовали сотни тысяч крымчан и севастопольцев, он символ Республики Крым, нравится это «победителям» или нет. Кое-кто потерял разум, но история тетка беспристрастная, и со временем все расставит на свои места», – комментирует Компаниец.