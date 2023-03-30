Арестован ослабивший защиту Крымского моста начальник

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Арестован начальник отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант», поделившийся подробностями резонансного дела.

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«По данным следствия, чтобы не возвращать средства, выделенные на защиту Крымского моста, полковник организовал закупку на почти 400 млн руб. двух радиолокационных комплексов «Орел-БПЛА», которые по своим характеристикам просто не могли противостоять вражеским беспилотникам. Уголовное дело в отношении полковника Волкова по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) главное военное следственное управление СКР возбудило 17 марта этого года. Поводом послужили материалы проверки, проведенной Главной военной прокуратурой. 28 марта Сергей Волков был задержан сотрудниками ФСБ в своем кабинете в здании главкомата Росгвардии на Красноказарменной улице Москвы. В тот же день следователь предъявил ему официальное обвинение», – отмечается в статье.

Из материалов обвинения следует, что в 2020 году Росгвардия должна была приобрести два радиолокационных комплекса для защиты от беспилотников Крымского моста, но Волков по какой-то причине приступил к выполнению задачи в конце сентября, когда в ведомстве уже готовились к закрытию финансового года.

«В связи с этим возникал риск возврата в бюджет полученных из него, но не истраченных на комплексы средств. А кроме того, говорится в деле, действия полковника могли привести к срыву исполнения поручения президента 2018 года «О создании системы обеспечения транспортного перехода через Крымский пролив и подходов к нему». Чтобы избежать для себя негативных последствий, офицер Волков в том же сентябре поручил своим подчиненным срочно подготовить заявку на приобретение двух комплексов «Орел-БПЛА» у ростовского ФГУП РНИИРС «заведомо», по версии следствия, зная о том, что они имеют худшие технические характеристики, чем было предусмотрено техническим заданием», – пишет газета. Не поставив свое руководство в известность, Волков направил подписанные им бумаги в департамент реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии. В итоге два комплекса «Орел-БПЛА» поступили на вооружение 39-го морского отряда Росгвардии. «Однако в середине ноября 2021 года в ходе практического применения «Орлов» экспертами было установлено, что комплексы не способны выполнять задачи по пресечению полетов беспилотников малого класса в охраняемом пространстве в связи с отсутствием технической возможности их радиоподавления в определенных частотных диапазонах и даже в наиболее распространенных каналах передачи данных», – пишет издание.