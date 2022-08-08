Арестован сбежавший из Крыма бывший командир корабля ВМС Украины – помогал террористам-аскерам

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Новости Украины

Российские силовики задержали бывшего командира корабля управления ВМС Украины «Славутич» Алексея Киселева, который после вывода украинских войск из Крыма поселился в Геническе и создал там местную промайданную организацию «Переселенец SOS».

Об этом в своем блоге заявил его сын, бывший замкомандира ракетного катера «Прилуки», боевик и участник Евромайдана Артем Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержали Киселева-старшего еще 22 июля в его доме в Геническе по подозрению в связях с запрещенным в России нацбатальоном им. Номана Челебиджихана.

«Где они держали его несколько дней – неизвестно, но 27 числа он будто бы «пересек границу с Крымом, где его задержали» и отвезли в Симферопольское СИЗО. Сейчас он находится там, оккупанты инкриминируют ему участие в террористической организации (Батальон имени Номана Челебиджихана, где он занимался гуманитаркой и помогал людям в оккупированном Геническе).

29.07, состоялся «суд», где ему назначили меру пресечения – 2 месяца в СИЗО г. Симферополь.

Физическое состояние папы свидетельствует о его избиении и, возможно, пытках», – сокрушается Артем Киселев.

Алексей Киселев также известен своим участием в мероприятиях украинских пропагандистов – он неоднократно давал комментарии таким ресурсам как «Крым.Реалии», «Центр журналистских расследований», IPC и другим существующим на западные гранты ресурсам, где призывал более активно заниматься «освобождением» Крыма и противодействием России.

В частности, в 2020-м году он критиковал Киев за нежелание заниматься вопросами Севастополя:

«В 14-м году от него отказались. И мы видим, что его никто не собирается возвращать. По моему убеждению, если через сто лет мы вернем Крым, то Севастополь мы не вернем и через 500. Украина никогда не получит Севастополь обратно. Мы можем еще как-то на мирных условиях говорить о Крыме, если вопрос Севастополя будет навсегда закрыт».