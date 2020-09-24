Арестован видный косовский боевик, отошедший от дел

24.09.2020, Белград, Алексей Топоров

После прибытия в Гаагу был взят под стражу один из полевых командиров «Армии освобождения Косово» (UCK), основатель косовской «разведки» Салих Мустафа.

Бывший боевик, который последние годы не играл существенной роли в политической жизни края, стал первым в истории Специального суда по Косово обвиняемым, помещенным в следственный изолятор.

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«В настоящий момент господина Мустафу переводят в следственный изолятор Специализированного суда по Косово в Гааге, и его доставка в суд с начала разбирательства будет осуществлена без промедления», – говорится на сайте суда. – Новая информация по делу будет представлена в ближайшее время».

Впервые Мустафа был допрошен Специальным судом в Гааге в ноябре прошлого года. Он состоял в вооруженных албанских сепаратистских бандах с 1988 года, в 1993 году югославским правосудием был приговорен к пяти годам заключения за подстрекательство к вооруженному мятежу.

Салих Мустафа (крайний справа) со своими боевиками.

Досрочно выйдя на свободу, Мустафа, начиная с 1997 года, занимался организацией албанских банд UCK в Приштине, Обиличе, Гнилане и Каменице, создал специальные диверсионные террористические подразделений, впоследствии стал командиром «оперативной зоны Лаб». После войны стал главой разведки Сил безопасности Косово и советником по разведке экс-«премьер-министра» Косово, также в прошлом полевого командира Агима Чеку.

Мустафа, сменивший забрызганный кровью камуфляж на белоснежную сорочку.