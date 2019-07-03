Арестованного за шпионаж в пользу России переводчика Гройсмана перевели под домашний арест

03.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Коллегия судей Голосеевского районного суда изменила меру пресечения бывшему заместителю руководителя Протокола Премьер-министра Украины Станиславу Ежову, который обвиняется в государственной измене по сфабрикованному во времена президентства Петра Порошенко делу, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении отдела связей с общественностью Генеральной прокуратуры Украины.

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“03.07.2019 коллегией судей Голосеевского районного суда г. Киева, несмотря на обоснованные возражения прокуроров, удовлетворено ходатайство стороны защиты и изменена мера пресечения обвиняемому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля”, — говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей судом отказано “несмотря на обоснованное обвинение в совершении особо тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины и наличие рисков, которые дают достаточные основания полагать, что обвиняемый может совершить действия, предусмотренные ч . 1 ст. 177 УПК Украины, и отсутствие возможности предотвращения этих рисков путем применения более мягких мер, кроме как содержание под стражей”.

Возможности обжалования таких решений суда первой инстанции в апелляционном порядке действующим УПК Украины не предусмотрено, говорится в сообщении.

В прокуратуре также подчеркнули, что данная ситуация стала возможной вследствие принятия Конституционным Судом Украины 25 июня 2019 года решение № 7-р/2019 по делу по конституционным жалобам Савченко и других о признании неконституционными положения ч. 5 ст. 176 УПК Украины, которым предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-1, 258-258 5, 260, 261 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, накануне адвокат экс-переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, обвиняемого в государственной измене, на заседании Голосеевского районного суда Киеве 2 июля подал ходатайство о выходе его клиента из СИЗО под ночной домашний арест.