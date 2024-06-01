Арестованному генералу Попову оказали медвежью услугу

Заслуги в СВО не могут быть оправданием проступков или правонарушений. И вместо реальной поддержки ревнители оказывают героям медвежью услугу, как произошло с генералом Иваном Поповым. Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал блогер, юрист и расследователь Илья Ремесло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень сложный и тяжёлый вопрос, потому что как только вы об этом напишите, тут же появляются какие-то люди, частично это украинцы-ципсошники, а то и не очень адекватные наши граждане, которые сами нигде не служили, но уже начинают обвинять в дискредитации армии. Здесь ни в коем случае нельзя всех равнять, но среди любой прослойки людей есть такие кадры. И среди участников СВО бывает тоже, в этом ничего странного нет. Просто нам нужно научиться на это сбалансировано реагировать. Не должно быть такого, что заслуги человека оправдывают любое его поведение или проступок», – пояснил он.

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«Например, генерал Попов, которого сейчас судят. С самого начала я желал ему только хорошего, чтобы он продолжил нести службу стране. Но люди впадают в крайность, начинают кричать, что это заговор, давайте всех скинем, продажных и предателей, и начинается уже непотребство. И эта чрезмерная активность могла повлиять на решение суда, который не выпустил генерала из СИЗО, даже несмотря на просьбу следователей. В данном случае, такой эффект мог быть, как давление на суд. Кстати говоря. Был такой адвокат, который уехал на Украину и стал предателем, конченным совершенно – Марк Фейгин. Он как раз своих подзащитных использовал для хайпа. То есть ему не важно было, чтобы поменьше получил или вообще по условному вышел – его задача была продвинуть какие-то свои политические взгляды и борьбу, а на подзащитного всё равно. И сейчас люди, невольно или вольно, становятся такими «адвокатами фейгинами» в истории с генералом Поповым, которому оказали огромную медвежью услугу», – заключил Ремесло.