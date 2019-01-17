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17.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Украина
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Арестованные ВМСУ-шники повторяют судьбу Надежды Савченко

Истерия вокруг суда над экипажами ВМСУ в Москве раскручивается украинскими СМИ по тому же сценарию, что и героизация некогда нужной власти Надежды Савченко.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский правозащитник Владимир Чемерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявления наших официальных чиновников, включая президента, министра иностранных дел, омбудсмена Денисовой, по моему мнению, совсем не способствуют этому моменту. Это, скорее, такая пиар-акция,  том числе, предвыборная. Это уже не впервые, то же происходило и вокруг Сенцова и Савченко в свое время. Когда-то у советских диссидентов еще был такой принцип: не навреди. То есть, если ты хочешь вытащить человека из тюрьмы, надо делать все для того, чтобы его вытащить, а не для того, чтобы делать политические заявления и пиариться вокруг этого, – сказал Чемерис.

«Денисова… слишком много внимания уделяет тому, что происходит в России и совсем не обращает внимания на системные нарушения в Украине. Это очевидно. С другой стороны, если ее функция была в том, чтобы встретиться с Сенцовым или нашими моряками, можно было бы выбрать такой путь, которым можно добиться этой встречи, а не делать политические заявления вокруг того, что российская служба исполнения наказаний или омбудсмен что-то не то сделали», – считает правозащитник.

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