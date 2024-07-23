Арестованные яхты российских богачей стали для западных стран «чемоданом без ручки»

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Как пишет британская Financial Times, большая часть арестованных яхт российских миллиардеров застряла в портах по всему миру, а судебным тяжбам вокруг их освобождения из санкционного плена не видно конца.

По данным издания сложности возникают не только с продажей этих движимых актив, но и со сквоттерами – то есть людьми, занимающими территорию этих кораблей самозахватом без согласия владельцев.

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В частности, как утверждается в публикации, нападению подверглась 58-метровая суперъяхта Phi, которая принадлежит российскому застройщику Сергею Науменко.

Сквоттеры пытались обосноваться на ней несколько раз, заявил адвокат богача Пол Дики. Сейчас на борту судна, пришвартованного в лондонском порту, висит предупреждение: те, кто попытается пробраться на Phi, будут преследоваться «по всей строгости закона».

Еще одна попытка саботажа произошла на яхте главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева Lady Anastasia. В феврале 2022 года украинский механик, работающий на лодке, предпринял попытку намеренно ее потопить.

Дополнительной проблемой, указывает FT, стали чрезмерные расходы на содержание арестованных яхт. Например, ежемесячное содержание 106-метровой суперъяхты Amadea, которую США связывают с Сулейманом Керимовым, обходится американскому бюджету примерно в $740 тысяч, или $9 млн в год.

Судно арестовали на Фиджи по запросу США в апреле 2022 года, а в июне того же года Верховный суд Фиджи постановил передать яхту американским властям. Те все еще пытаются найти покупателя. В общем, арестованное чужое имущество не принесло захватчикам счастья и морального удовлетворения.

«Для западных правительств закрытие вопроса с суперъяхтами — еще один тест на эффективность санкций» – резюмирует отмечает Financial Times.

Так что, по факту, с этим арестом яхт еще непонятно, кто кого наказал.