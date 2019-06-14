Арестованный экс-глава ЦИК ДНР сдаст Украине компромат

14.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Арест на Украине экс-главы ЦИК ДНР Романа Лягина может быть использован Киевом для получения компромата на российских чиновников, курировавших помощь ЛДНР.

Об этом в своем блоге рассуждает экс-консультант правительства ДНР Роман Манекин.

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«Роман Лягин, по своей политической сути, никогда, на мой взгляд, не был подлинным ДНР-овцем. Говорил ему об этом публично, поэтому могу повторить и не в самой благоприятной для него ситуации. Политически, Лягин – младоахметовец. Он – из примкнувших, рассматривавших «русскую весну» в качестве социального лифта», – уточняет автор.

«В Крыму сейчас много ахметовцев, бежавших из Донбасса в 2014 году. Лягин оказался среди своих. Однако. Многие из ахметовцев вывезли капиталы, а Лягин буквально бедствовал: работал на низко квалифицированных работах, жил на случайные заработки», – утверждает он.

«Вокруг Лягина в Крыму оказалось много ахметовцев. И, кстати, многие из них, после прихода к власти Зеленского, стали собирать чемоданы для выезда на Украину. Поэтому я подозревал, что Романа Лягина могут уговорить бежать на Украину. Там, как видно из сообщения, его не приняли. Теперь Лягин будет давать официальные показания о фальсификации выборов 2014 года и о роли в них Суркова», – прогнозирует Манекин.