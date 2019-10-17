Арестованный при попытке бегства из Украины Свинарчук Порошенко обьявил голодовку

17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Близкий человек Петра Порошенко, глава корпорации Богдан Моторс и уволенный весной из-за коррупционного скандала в Укроборонпроме экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Свинарчук (Гладковский) называет “незаконным” свое сегодняшнее задержание в аэропорту “Борисполь” при попытке вылета из Украины задержание и в знак протеста “против произвола правоохранительных органов” объявляет голодовку.

Об этом сообщили в пресс-службе принадлежащей Порошенко корпорации корпорации Богдан Моторс.

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Свинарчук уверяет, что у него никогда не было ограничений на выезд за границу.

“Повесток и вызовов на допрос или проведение следственных действий не получал. Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давал показания и все необходимые пояснения”, – отметил он.

“За последние полгода, как я вернулся в корпорацию Богдан. Я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину”, – добавил он.

Ранее сегодня экс-чиновника после побега из “Зала официальных делегаций” в аэропорту задержали детективы НАБУ. Первым об этом сообщил нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский.

“Сегодня Свинарчук (бывший первый заместитель секретаря СНБО Олегом Гладковский – ред.) собирался вылететь из страны, однако был остановлен пограничной службой по запросу НАБУ. После чего скрылся из “Зала официальных делегаций” и был задержан НАБУшниками в районе ресторана Kidev”, – написал Дубинский.

После журналистского расследования программы “Наші гроші з Денисом Бігусом” о коррупции в оборонном секторе Олег Свинарчук-Гладковский был отстранен, а затем уволен из СНБО. По данным журналистов, в схемах участвовали сам Свинарчук-Гладковский и его сын Игорь.

Свинарчук-Гладковский является бизнес-партнером Порошенко. В июле он опять вернулся в корпорацию Богдан. В конце августа НАБУ начало расследование возможного невнесения Гладковским в декларацию 4,5 млн грн.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, комментируя задержание бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Свинарчука-Гладковского, сказал, что в НАБУ достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд.

“Я считаю, что если произошло задержание, то это означает, что сработало подозрение и в НАБУ достаточно собрано доказательств, чтобы передавать дело в суд. А это то, что требовало очень много избирателей”, – заявил Арахамия.