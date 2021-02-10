Арестованный украинский спутник ржавеет в Красноярске

10.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не платит за хранение своего телекоммуникационного спутника «Лыбидь», который находится на территории российского предприятия «ИСС» им. Академика Решетнева в Красноярском крае.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил вице-премьер Украины, министр развития стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Спутник должны были запустить в космос с «Байконура» еще в 2011-м году, но создание ракеты-носителя затормозилось после отказа Роскосмоса поставлять на украинский «Южмаш» двигателя для ракеты «Зенит» без предоплаты. Кроме того, в проекте возникла «бюджетная дыра» в 18 миллионов долларов, что также отсрочило создание ракеты.

«После того, как произошла агрессия Российской Федерации на востоке Украины аппарат находился в Красноярском крае на предприятии Российской Федерации в готовности к запуску. Ракета-носитель, не до конца произведенная, находилась частично на «Южмаше», поскольку там конечный производитель ракеты-носителя «Зенит». Центр управления полетами оказался на территории Крыма, должен был управляться из Евпатории.

Потом рассматривался вопрос договоренности с итальянцами о том, что будет на первом этапе использоваться их Центр управления полетами, а мы создадим Центр управления полетами, основной, тут, в районе Киева на замену евпаторийскому. Были разные варианты, чтобы обменяться ракетами-носителями, российский спутник запустить нашей ракетой, а россияне запустят нашей ракетой с Байконура «Лебедь», но не случилось.

Спутник хранится в Красноярском крае, на предприятии Российской Федерации. Что с ним происходит, никто контролировать не может. Более того, его хранение там стоит дополнительного ресурса, потому что та сторона выставляет счета. Канадская сторона вышла из проекта по форс-мажору, сейчас происходит судебный процесс за границей с канадской стороной.

Мы пока сейчас ничего не платим, потому что принципиально нужно решить вопрос с этим спутником, каким образом его можно либо продать третьей стороне и они осуществят запуск, а нам компенсируют какую-то часть средств. Говорить о запуске его можно и в интересах Украины, но сейчас уже новые требования выдвигает противоположная сторона о том, что он может быть запущен только их ракетой-носителем, и все это требует четкого анализа и понимания», – заключил Уруский.