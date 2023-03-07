Арестованный в Чехии за референдум в Крыму россиянин рассказал о бестолковой работе адвокатов от МИД РФ

Россиянин Александр Франчетти, который просидел 13 месяцев в тюрьме в Чехии за участие в подготовке и проведении Всекрымского референдума, намерен заняться вызволением соотечественников из заграничного заключения. Действующая система помощи осужденным по политическим мотивам или надуманным обвинениям нацелена на обогащение адвокатов, а не достижение результата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В интервью для севастопольского портала ForPost Франчетти рассказал, что с самых первых часов его ареста в Праге Министерство иностранных дел РФ держало ситуацию на контроле.

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«Сначала мы обратились к одним адвокатам, к другим, – вспоминает ополченец. – Не хочу называть фамилии, потому что выглядит как-то глупо, но мы попали на деньги. В общем, на адвокатов, которые пообещали, что за очень большую сумму меня отобьют, деньги какие-то им дали, и эти деньги пропали».

За время следствия по делу Франчетти, которого в Чехии обвиняли в терроризме, сменилось семь адвокатов, и самый безрезультативный опыт был от русскоязычных защитников, которые рекомендованы по линии МИДа для защиты соотечественников.

Один из таких адвокатов готовил Франчетти минимум к 10 годам тюрьмы. В итоге безосновательность обвинений и их абсурдность в суде доказали чешские адвокаты, которые взялись за это дело без политических предубеждений и даже еще не получили расчет за свою работу.

«Этим адвокатам не был заплачен даже залог, это вообще беспрецедентно. Я им очень благодарен, это две женщины, и мы уже обсудили, что они переключится на ещё одного нашего соотечественника. Вернее, белоруса, но это неважно. Парень, который воевал на Донбассе. Ему дали 4,5 года, он подал апелляцию, и приговор пересмотрели – дали 21 год. Это Алексей Фадеев, я его лично не знаю, но он отстаивал Донбасс с оружием, и я считаю, что он отстаивал наши российские территории, и я буду пытаться ему помочь».

Франчетти считает, что систему помощи соотечественникам в заключении надо менять. И в этом его поддерживают еще два знаменитых сидельца – Мария Бутина и Виктор Бут.

«Скажу страшную вещь: я предполагаю, что нашим адвокатам не всегда и не совсем выгодно, чтобы человек выходил, – подчеркнул Франчетти. – Сейчас планируется поездка в Москву, и я хочу всё-таки поднять и закончить вот эту историю с возвращением наших заключённых. Потому что тот алгоритм, который на сегодняшний день присутствует, совсем не соответствует. Наших надо вызволять, и вызволять можно именно равноценно. А это значит обменный фонд, это значит те люди, которые приехали на Украину убивать русских, солдаты, которых мы задерживаем, наёмники. Этот обменный фонд нужно использовать не только в случае с нашими военнопленными, но и с теми людьми, которые сидят в Европе. Потому что страдают они не меньше… Сейчас момент, когда это можно сделать, даже в ультимативной форме, что давайте менять ваших хорватов, немцев на наших».

«У Виктора (Бута) свой опыт огромный у Маши (Бутовой) свой и у меня свой. И мы, объединив эти опыты, можем сделать эту систему правильной, какой-то алгоритм создать новый. Его нужно делать! Я очень уважаю Татьяна Москалькову, но думаю, что подходы нужно менять: нужно более агрессивно и более активно этим заниматься, это очень важно и для людей, и для престижа нашей страны. Мы действительно своих не бросаем, и мы за любого человека должны держаться и вытягивать его. Это моё глубокое убеждение».