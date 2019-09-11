11.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Одесса, Происшествия, Скандал, Украина
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Арестованный владелец сгоревшего одесского отеля может «влететь» на миллион долларов

Дочь погибшей во время пожара в одесской гостинице “Токио Стар” австралийки требует от виновных в пожаре моральной компенсации в размере 1 млн долларов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила адвокат потерпевшей Юлия Неганова.

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“Дочь погибшей австралийки требует 1 миллион долларов у виновного в пожаре, кто именно это будет, уже будет устанавливать следствие. Но гражданский иск в рамках этого уголовного производства в нее был заявлен на сумму 1 млн долл моральный ущерб и 25 тысяч долларов материального ущерба”, — сказала Неганова.

Как сообщалось ранее, среди погибших во время пожара в одесской гостинице “Токио Стар” была гражданка Австралии.

Напомним, прокуратура сообщила подозрение старшему администратору отеля, где погибли 9 человек.

Ранее прокуратура сообщила о подозрении владельцу одесского отеля “Токио Стар” Вадиму Черному, где при пожаре погибли 9 человек. Также, Апелляционный суд Одесской области оставил Вадима Черного под стражей.

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