Арестованный за воровство экс-командуюший Нацгвардией может выйти под залог в день инаугурации Зеленского

19.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Арестованный за коррупцию бывший командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров может выйти из СИЗО под залог. Требуемую сумму — 4,8 миллиона гривен — уже нашли и внесли на счет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Адвокат Игорь Мороз рассказал в эфире «Громадского», что залог был внесен 17 мая, но уже после окончания рабочего дня, потому, скорее всего, Аллерова выпустят из СИЗО не ранее понедельника 20 мая.

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Аллерова задержали 14 мая. Дело расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины и касается возможного хищения более пяти миллионов долларов при строительстве жилья для военных. Расследование началось в 2017 году. Суть схемы, по версии следствия, состояла в том, что квартиры должны были строиться в элитном районе Киева (Печерск), а военнослужащие по факту получали квартиры в пригороде столицы (в районе метро «Бориспольская»).

Соломенский районный суд Киева принял решение о двух месяцах ареста для Аллерова, но оставил возможность выйти под залог.

Отметим, что на 20 мая назначена инаугурация нового президента страны Владимира Зеленского.