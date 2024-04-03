Взяты с поличным уверовавшие в свою неуязвимость крымские ждуны

Любовь Смирнова.  
03.04.2024 12:20
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Украина, экстремизм


Двух крымских ждунов-заукраинцев, промышлявших в соцсетях под псевдонимами, задержали правоохранители. Один зарегистрировал страницу с местом жительства в США и уверовал в свою неуязвимость, второй просто назвался «Волынянин Крымский» и размещал нацистские лозунги и картинки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Бахчисарае был задержан «истинный ариец» Дмитрий Александрович Гавринченко, 23 лет от роду. По информации телеграм-канала «Крымский СМЕРШ», в социальной сети ВКонтакте Гавринченко создал фейковую страницу с адресом жительства США, на которой пропагандировал нацизм, попутно оскорбляя президента.

Двух крымских ждунов-заукраинцев, промышлявших в соцсетях под псевдонимами, задержали правоохранители. Один зарегистрировал страницу с...

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При задержании забыл пароль от мобильного телефона и недоумевал о причинах, которые привели к нему домой силовиков. Арестован, готовятся материалы для возбуждения уголовного дела.

В Симферополе 39-летний Дмитрий Степанович Янюк под ником «Волынянин Крымский» в соцсетях дискредитировал армию, оскорблял президента, отрицал территориальную целостность, ждал ВСУ.

Выявлен, денацифицирован, задержан, отправлен в КПЗ, материалы переданы в суд, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Скрины со страницы Волынянина Крымского.

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