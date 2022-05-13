Арестовать, а не выкупить. Как должна поступить Россия с Siemens…

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Крупный немецкий концерн объявил о своем уходе с рынка России, начав процедуру прекращения свой операционной и производственной деятельности.

По словам главы концерна Роланда Буша, уход связан с санкциями Запада в отношении России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Буша, международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на деятельность компании в России, в частности на железнодорожное сообщение и техническое обслуживание.

«Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс свертывания нашей промышленной деятельности в России. Это было нелегкое решение, учитывая заботу о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, где мы работаем уже почти 170 лет. Мы оцениваем влияние на наших людей и будем продолжать поддерживать их в меру своих возможностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру», – цитирует слова Буша пресс-служба концерна.

В России Siemens представлена рядом предприятий – это «Siemens Energy», Сименс трансформаторы», «Сименс технологии газовых турбин». Также у Siemens и российской группы «Синара» есть совместное предприятий «Уральские локомотивы», выпускающее электровозы и электрички.

По мнению главы Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева, уход немецкого концерна может нанести ощутимый ущерб российскому рынку.

«Я был недавно на очень крупном предприятии по производству кабельной продукции. И, вот, они эти все кабели поставляют заводом Siemens по производству трансформаторов. Если заводы Siemens встанут, во-первых, с одной стороны, эта продукция востребована, она нужна – раз. А, во-вторых, те, кто поставляли им, наши предприятия, это примерно как IKEA. Вот ушла IKEA, а те мебельные фабрики, которые поставляли продукцию в IKEA, им самим сейчас очень трудно продать эту мебель. Нужны большие затраты на рекламу, на маркетинг и так далее. Это быстро не получится. Поэтому пострадают, конечно пострадают», – считает Ковалев.

При этом он не исключил, что Siemens может только номинально покинуть российский рынок, продав активы своим компаньонам с возможностью обратного выкупа.

«Честно скажу, я сам рассматриваю многие предприятия, смотрю, конкурирую с другими покупателями, потому что по такой цене, льготной, есть смысл, конечно, покупать. У многих это псевдопродажа, они продают своим давним партнерам, очевидно, это остается за кулисами, даже если будет замена торговой марки, с возможностью потом выкупить назад. Такой некий опцион. А кто-то действительно продает и уходит из России. Будем надеяться, не навсегда. Поэтому, я не исключаю, условно, какой-нибудь концерн «Силовые машины» или «Ростех» с удовольствием у Siemens заберет его отличное, шикарное предприятие», – заявил Ковалев в эфире ОСН.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады Олег Царев считает, что нужно не выкупать, но арестовывать имущество компаний из недружественных стран, тем самым поступая зеркально.

«Российский «Лукойл», как я уже писал ранее, покупает заправочный бизнес нефтегазовой компании Shell в РФ. У Shell в России – сеть АЗС и завод смазочных материалов. Покупает. Прошу обратить внимание на это тем моим подписчикам, которые мне писали, что я ошибаюсь и что Россия приняла симметричные меры по отношению к Западу и арестовала активы западных фирм в противовес тому, что Запад арестовал активы России. Повторяю ещё раз. Россия не арестовала активы западных фирм, и сейчас эти активы спешно переоформляются на российских резидентов либо продаются. Чем позже мы наложим аресты, тем меньше денег мы получим.