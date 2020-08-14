14.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Политические репрессии
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Арестовать и передать в Гаагу – беглый оппозиционер обвиняет Лукашенко в госизмене


Незарегистрированный кандидатом на президентских выборах в Белоруссии и затем бежавший из страны Валерий Цепкало призывает белорусских силовиков немедленно арестовать действующего президента Алеrсандра Лукашенко.

Обращение с таким призывом он разместил в соцсетях «Фронта национального спасения Республики Беларусь», который сам организовал на днях и возглавил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обращаюсь к министру обороны нашей страны, к председателю КГБ, к министру внутренних дел, генеральному прокурору – арестовать гражданина нашей страны Лукашенко Александра Григорьевича на следующих основаниях: грубое нарушение конституции Республики Беларусь и законов. Этот человек приватизировал право назначать себя на должность президента. Он проигнорировал волеизъявление граждан и совершил акт государственной измены. Он пытается неконституционным образом удержать власть, что приравнивается к захвату власти и является уголовным преступлением», – сказал Цепкало.

Он утверждает, что Лукашенко якобы признал, что стоит за убийством своих политических оппонентов. Беглый оппозиционер обвиняет белорусского президента в коррупции, грубом применение сил против демонстрантов.

Судить Лукашенко, по мнению Цепкало, нужно либо в «суде белорусского народа» либо в Гааге.

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