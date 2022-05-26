«Арестовать!» Санду лепит Че Гевару из вялого Додона

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Кишиневский суд сектора Чеканы принял сегодня решение заключить бывшего президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест на 30 дней. Он подозревается в якобы коррупции и государственной измене.

Дело о мере пресечения слушалось целый день, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выйдя с заседания, Додон заявил, что считает преследование против себя политическим заказом действующего президента Молдовы Майи Санду. По его словам, дело готовилось 2 года, им занимались 53 прокурора.

«Странно и низко слышать обвинения в мой адрес в измене родине со стороны тех, кто пользуется услугами иностранных консультантов, помощников и т.д. Все обвинения в незаконном обогащении не имеют ничего общего с реальностью и призваны запугать тех, кто против режима Майи Санду», – сказал Додон.

Он сообщил, что в ходе обыска у него дома были изъяты личные телефоны всех членов семьи, и допустил, что скоро в СМИ появятся компроментирующие его вбросы.

Весь день под судом, несмотря на дождь, проходил митинг в поддержку бывшего президента.

Сегодня же молдавский парламент удовлетворил ходатайство прокурора о снятии депутатской неприкосновенности с депутата от оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер.

«Я готова к тому, чтобы быть задержанной, обысканной прямо сейчас, если это как-то поможет, чтобы хлеб стал дешевле, чтобы бензин стал дешевле, чтобы люди жили лучше» – заявила Таубер.

Политолог Семен Уралов полагает, что Санду проводит зачистку оппозиции, чтобы сломить сопротивления местных элит, которые сопротивляются втягиванию страны в войну.

«Сотне влиятельных семей – ни к чему “украинизация” Молдовы. Поэтому румынскому режиму Санду необходимо, в первую очередь, сломать сопротивление элит. Уничтожение Додона – это показательный процесс, который по задумке должен усилить персональную власть Санду и тех, кто за ней стоит. Однако, в молдавских реалиях это приведет к еще более глубокому расколу элит и внутриполитическому кризису. Санду может обещать кураторам все что угодно, но на всю Молдову не соберешь и 1000 человек, готовых идти в бой против русской армии. Поэтому, если все пойдет по сценарию, то к осени в Молдове будет полноценный улично-парламентский кризис», – написал Уралов в своем ТГ-канале.