Арестович: 9 мая объявят о включении ЛДНР в состав России

21.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия примет решение о включении в свой состав республик Донбасса, Абхазии и Южной Осетии 9 мая.

Об этом в эфире 4 канала заявил киевский пропагандист Алексей Арестович, в украинских СМИ представляемый как военный эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если представить невозможное и они [ЛДНР] возвращаются в Украину, то они все равно де-факто останутся под влиянием Российской Федерации, именно потому они раздают паспорта и так далее. А в конце концов, к той перестановке власти, которую затеял Путин в России, у меня один из вариантов развития России – это принятие ОРДЛО в состав России. Есть такой дискурс в российских СМИ, среди российских экспертов.

Они указывают на то, что после праздника Великой Победы 9 мая или на этот праздник они могут принять Абхазию, Южную Осетию, ОРДЛО и, возможно, Белоруссию заставят или на 9 мая, или немного позже к могучему СССР-2 такому.

Вооруженные Силы ОРДЛО намного сильнее, чем вооруженные силы Германии. А на самом деле, это части 1-й российской армии. И 1-й, и 2-й армейские корпуса, которые они почему-то называют народной милицией ЛНР и ДНР, они намного сильнее Германии. Они и так его содержат каждый день. Это один из вариантов, это то, что рассматривается.

Если они это забирают, то дают надежду следующим регионам, которые также, возможно, хотят присоединиться к России, что свершилось. Например, Херсонская область или часть Запорожской области, или Одесская область, или что-то в Белоруссии, или Нарва какая-то и так далее. Или северный Казахстан. Все, кто хочет в Россию, а таких много на самом деле, они поняли, что немного повоевали, но все равно попали в вожделенную Россию и стали ее часть. Это надежда, а надежда дорого стоит», – заявил Арестович.