Арестович анонсировал месть ВСУ за уничтожение состава с 200 резервистами

25.08.2022  13:56 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина может нанести удар по Крыму или другой территории, которая находится под контролем РФ в ответ на вчерашнее уничтожение железнодорожного состава на станции Чаплино в Днепропетровской области.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может нанести удар по Крыму или другой территории, которая находится под контролем РФ...

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Арестович заверил, что уничтожение состава не останется без ответа:

– Президент предупреждал – будут серьезные удары – будут серьезные ответы. Ждем. [Ответ] Будет, железно.

– Этот ответ может быть по Крыму?, – уточнил Фейгин.

– А мы посмотрим, чего гадать? Погадать, конечно, можно. Но пусть сидят, и каждый думает, не прилетит ли им сегодня на голову или нет. Прилетит, обязательно, можете даже не сомневаться. Завтра с утра будут какие-то новости, максимум – сутки-двое, если надо какая-то подготовка, доразведка целей серьезных, жирных. В ближайшее время что-нибудь прилетит в ответ, – заверил Арестович.

При этом, сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ничтоженном составе передвигались на фронт резервисты ВСУ и техника.

«В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе», – сообщил Конашенков.

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