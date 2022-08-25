Арестович анонсировал месть ВСУ за уничтожение состава с 200 резервистами

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Новости Украины

Украина может нанести удар по Крыму или другой территории, которая находится под контролем РФ в ответ на вчерашнее уничтожение железнодорожного состава на станции Чаплино в Днепропетровской области.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович заверил, что уничтожение состава не останется без ответа:

– Президент предупреждал – будут серьезные удары – будут серьезные ответы. Ждем. [Ответ] Будет, железно. – Этот ответ может быть по Крыму?, – уточнил Фейгин. – А мы посмотрим, чего гадать? Погадать, конечно, можно. Но пусть сидят, и каждый думает, не прилетит ли им сегодня на голову или нет. Прилетит, обязательно, можете даже не сомневаться. Завтра с утра будут какие-то новости, максимум – сутки-двое, если надо какая-то подготовка, доразведка целей серьезных, жирных. В ближайшее время что-нибудь прилетит в ответ, – заверил Арестович.

При этом, сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ничтоженном составе передвигались на фронт резервисты ВСУ и техника.

«В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе», – сообщил Конашенков.