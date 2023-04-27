Арестович анонсировал создание ядерного оружия в течение года

Анатолий Лапин.  
27.04.2023 10:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина может вернуть себе статус ядерной державы в течение года, создав свое оружие.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может вернуть себе статус ядерной державы в течение года, создав свое оружие. Об...

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По мнению Арестовича, ядерное оружие стало бы «страховкой Украины» в случае отказа принять ее в НАТО.

«Я бы оставил тактическое ядерное, так точно. Стратегическое нужно было отдавать – нам не было никакого смысла его держать, мы никому не угрожаем на стратегическом уровне. Тактическое нужно было оставлять, обслуживать и держать в состоянии готовности – это было бы куда как большей гарантией, чем все обещания по Будапештскому меморандуму, и я так подозреваю, все будущие обещания и гарантии, которые нам собираются дать. Я в них не верю, честно говоря. Я верю в их подписание, но не верю в их исполнение. Для меня два вида гарантий существует – вступление Украины в НАТО, это точно гарантия от новой войны с Россией, и возвращение ядерного оружия, если не примут в НАТО.

Ради Бога – запустим реактор и через год у нас будет ядерное оружие, все. Оружейный плутоний как-нибудь произведем, в стране сколько атомных станций», – заявил Арестович.

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