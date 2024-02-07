Арестович: «Армия в ж…пе, а нам говорят про границы 91-го»

Украинских военных демотивируют рассказы о том, что ВСУ вот-вот выйдут на границы 91-го года. Находясь в окопах, они понимают, насколько Киев оторвался от реальности, а общество это поддерживает.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армия в ж…пе, ее поставили в условия, в которых невозможно воевать и невозможно выполнять повседневные свои обязанности, и с каждым днем эта ситуация ухудшается, никто не собирается ничего делать, все эти вожди и так далее. И при этом они сидят и слушают: «Мы скоро выйдем на границы 91-го года, наша цель – границы 91-го года». Они понимают, что в Киеве все сошли с ума просто, общество это сумасшествие поддерживает, и они защищают безнадежно больную и сумасшедшую страну, давно оторвавшуюся от реальности», – сказал экс-советник ОП.

«Как ты думаешь, добавляет это мотивации сидеть в окопе и отмораживать себе пальцы, ждать FPV каждый день? Нет. Добавляло бы, если бы им говорили правду и добавляли: «Вот такова печальная правда, она случилась по таким-то последствиям, ребята, адекватно оцениваем обстановку и будем принимать такие-то меры». Самое страшное, что пугает бойца – это когда командиры неверно оценивают обстановку», – заявил Арестович.