Арестович: Бегите из Купянска, русские идут!

Заукраинские жители Купянска, к которому продвигается российская армия, должны спасаться бегством.

Об этом на канале «Альфа и омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Но главное событие 2-3 дней – это события в районе Купянска. Российская группа войск «Запыт» пришла в движение, и начала двигаться в район Купянска. Если вчера это ещё была разведка боем, то сегодня они втягивают всё больше и больше войск туда, группа очень пристойная и даже неплохая по качеству, они собрали туда много. И нашим войскам, и мирным жителям на Купянском направлении уже нелегко, а будет ещё нелегко. Поэтому мирным я предлагаю от себя лично на тему, может быть, эвакуировать если не себя лично, то детей, каждая семья, конечно, решает сама, но, честно говоря, думаю, что Купянску с каждым днём будет доставаться всё больше и больше.

Там очень сильное давление российских войск, мы можем только пожелать удачи нашим бойцам и безопасности нашим мирным жителям.

Подумайте ещё раз, те, кто живёт в Купянске, дети, старики, взрослые сами решают, но те, кто сами за себя решать уже не могут, подумайте о них», – сказал Арестович.