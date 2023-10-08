Арестович: Бегите из Купянска, русские идут!

Вадим Москаленко.  
08.10.2023 21:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Спецоперация, Харьков


Заукраинские жители Купянска, к которому продвигается российская армия, должны спасаться бегством.

Об этом на канале «Альфа и омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заукраинские жители Купянска, к которому продвигается российская армия, должны спасаться бегством. Об этом на...

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«Но главное событие 2-3 дней – это события в районе Купянска. Российская группа войск «Запыт» пришла в движение, и начала двигаться в район Купянска. Если вчера это ещё была разведка боем, то сегодня они втягивают всё больше и больше войск туда, группа очень пристойная и даже неплохая по качеству, они собрали туда много. И нашим войскам, и мирным жителям на Купянском направлении уже нелегко, а будет ещё нелегко. Поэтому мирным я предлагаю от себя лично на тему, может быть, эвакуировать если не себя лично, то детей, каждая семья, конечно, решает сама, но, честно говоря, думаю, что Купянску с каждым днём будет доставаться всё больше и больше.

Там очень сильное давление российских войск, мы можем только пожелать удачи нашим бойцам и безопасности нашим мирным жителям.

Подумайте ещё раз, те, кто живёт в Купянске, дети, старики, взрослые сами решают, но те, кто сами за себя решать уже не могут, подумайте о них», – сказал Арестович.

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