Арестович: «Белорусов будем убивать с большей злобой, чем россиян»

26.06.2022  19:33 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 839
 
Белоруссия, Война, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Если армия Белоруссии открыто присоединится к участию в СВО на Украине, сторонники бандеровского режима готовы оказать подопечным Александра Лукашенко самое яростное сопротивление.

Об этом в эфире YouTube-канала бежавшего в Литву либерального адвоката Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если армия Белоруссии открыто присоединится к участию в СВО на Украине, сторонники бандеровского режима...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Если на нас пойдут белорусы, украинские солдаты и офицеры будут в бешенстве. Потому что нанесли предательский удар, отработка будет соответствующая всем, чем можно, никто никого не будет жалеть. Белорусы бедные даже не успеют боевой опыт получить, как всё будет кончено.

Их будут убивать все – от армии до крестьян. Парадокс будет в том, что будут убивать с большей злобой, чем россиян. Потому что насчёт российской армии ни у кого не было сомнений, а белорусы как бы братья, как бы близкие. И когда они предали, это уже чересчур», – угрожал Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть