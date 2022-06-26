Арестович: «Белорусов будем убивать с большей злобой, чем россиян»

Если армия Белоруссии открыто присоединится к участию в СВО на Украине, сторонники бандеровского режима готовы оказать подопечным Александра Лукашенко самое яростное сопротивление.

Об этом в эфире YouTube-канала бежавшего в Литву либерального адвоката Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Если на нас пойдут белорусы, украинские солдаты и офицеры будут в бешенстве. Потому что нанесли предательский удар, отработка будет соответствующая всем, чем можно, никто никого не будет жалеть. Белорусы бедные даже не успеют боевой опыт получить, как всё будет кончено.

Их будут убивать все – от армии до крестьян. Парадокс будет в том, что будут убивать с большей злобой, чем россиян. Потому что насчёт российской армии ни у кого не было сомнений, а белорусы как бы братья, как бы близкие. И когда они предали, это уже чересчур», – угрожал Арестович.