Арестович: Билецкий и Кривонос поубивали больше своих, чем чужих

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Новости Украины

Украинский олигарх Ринат Ахметов умудряется собирать вокруг себя самых токсичных людей из политической тусовки, с минимальными рейтингами, по которым давно плачет тюрьма.

Об этом в эфиреYouTube-канала «Politeka» заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть ещё такой клоун Кривонос (бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ – ред.). А ещё один – это Билецкий (один из основателей запрещенного в РФ нацбата «Азов», ныне главарь «Национального корпуса» – ред). Они очень любят потусоваться, потрындеть про тероборону, про то, что всё тут неправильно, а они единственно правильные патриоты. Патриоты – убившие больше своих, чем чужих… Вообще, эта ахметовская история, когда они собирают по 2-3 процента и надеются из них слепить 30, раз за разом проваливается. Можете назвать хоть один ахметовский удачный проект? Только Ахметов – депутат, и всё», – язвил он.

«Весь этот «гарем Ахметова», который к нему побежал – Смешко, Бурба (начальник Главного управления разведки Минобороны Украины в 2016-2020 гг. – ред.), Билецкий, Комаровский (известный украинский педиатр – ред.) – все, кто там трутся, это жалкое зрелище, и давайте опустим завесу жалости над концом этой сцены. Из Бурбы такой же патриот, как из меня балерина. Думаю, что правосудие его рано или поздно догонит, как и всех этих вышеназванных товарищей», – грозился Арестович.