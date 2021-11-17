Арестович: Британский спецназ будет эвакуировать свое посольство, а не воевать за Украину

Новости Украины

История с отправкой на Украину шести сотен британских спецназовцев может оказаться не такой «перемогой», как это преподносят украинские ура-патриоты.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, официальному Киеву ничего не известно о таких планах британских властей, а сами спецназовцы, в случае переброски, будут не воевать с российскими танками, а займутся эвакуацией граждан Великобритании.

«У нас таких данных нет, сразу скажу. Это британская инициатива. Тут можно, конечно, радоваться, что британские спецназовцы из 22-го полка будут героически защищать украинскую территорию, но это же может быть некоторым образом и другая история. Например, эвакуация британских и американских граждан в случае начала войны, они их для этого могут готовить. Поэтому тут как посмотреть на эту историю», – сказал советник.

«У нас же ура-патриотизм работает по принципу черного-белого. Раз британцы летят, значит, обязательно будут останавливать российские танки – они могут эвакуировать британских граждан, махнуть нам ручкой и сказать: «Ребята, ну вы уж там как-то сами, а мы должны забрать корреспондентов и британское посольство». И все», – заявил Арестович.