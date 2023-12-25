Арестович далеко, а его электорат обкатывают на Одессе

На этот раз они уже не кучковались за гаражами, а прошлись по главным улицам Одессы, не забыв «пофоткаться» у мэрии и обладминистрации. Родственники военнопленных, почему-то с неприкрыто радостными лицами, провели акцию протеста, устроив марш с лейтмотивом «Ты ждешь праздников, а я папу из плена».

Повторюсь, что новоявленные «дочери офицеров» выглядели при этом столь довольно, что складывалось странное впечатление — без «папов» им даже лучше, никто не объедает, не устраивает пьяных дебошей, «Слава Украине!» не вопит. Ну или второй вариант — это было удовольствие в предвкушении гонорара за участие в шабаше.

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Актрисы держали в руках самопальные плакаты и выкрикивали лозунги вроде «Спасите тех, благодаря кому страна живет!», «Плен убивает! Не молчи!», «Где Азов»?!» и т.п.

«Основная цель акции — напомнить обществу, власти и международному сообществу о тех, благодаря кому страна выстояла и продолжает бороться», — пояснила участница организации «Воля защитникам Мариуполя» Анна Пожера.

«Мы хотим, чтобы руководство Украины прислушалось к нашим требованиям, надо чтобы наши сыновья, находящиеся в плену у оккупантов, вернулись домой», — отметила шагающая в марше Евгения.

Поразительным образом такая ретивость «дочерей офицеров» совпала с невероятной активностью Алексея Арестовича, раздающего интервью больше, чем Волочкова, и смело (из-за границы же) критикующего украинскую власть. А он как раз и делает упор на скотском отношении к мобилизации и призывникам, невыносимых условиях солдат, наплевательском отношении к пленным. Особенно, по его словам, это касается жителей юго-восточных регионов, и их второсортности — мол, откуда же взяться рвению защищать страну, если она считает тебя низшей кастой? За что им воевать — за ущемление прав и неродной язык?..

А уж Одессу в своих эскападах он упоминает практически через слово — как пример второсортности в глазах нацистской власти. «Но выход из ситуации есть — третья сила». Так Арестович именует свое политическое движение якобы за здравый смысл.

А для тех, кто до сих пор не понял, что играет он в одни ворота с Зеленским, чтобы электорат — вот как митингующие в Одессе, если среди них есть настоящие — не вышел из стойла.

А тест тут простой — любое собрание граждан на Украине запрещено, причем еще до начала СВО. И если, скажем, на площадь выдут три пенсионера с жалобами на адскую коммуналку, то вмиг отправятся в ближайший райотдел, хорошо, если целыми. А тут ходят, вишь ли, с транспарантами, как при «злочинной владе», авторитет нацистских оккупантов подрывают… Да нет, просто распыляют голоса между жрущими из одного и того же корыта.