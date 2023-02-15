Арестович: «Дальше можно не волноваться – Байден решил покончить с Путиным»

Вадим Москаленко.  
15.02.2023 08:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Киеву можно не переживать за победу, поскольку конфликт с Россией стал для лидеров западных стран вопросом не политическим, а личным.

Об этом в интервью украинской журналистке Инге Мезере заявил бывший советник офиса президента Украины, киевский пропагандист Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву можно не переживать за победу, поскольку конфликт с Россией стал для лидеров западных...

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«Для таких людей, как Остин, Джонсон, Байден, для очень многих победа Украины – это вопрос личного престижа. Потому что для них поражение или раздел Украины, или непобеда Украины – это их личный проигрыш, они слишком плотно завязаны. Даже не с точки зрения госинтересов, как политики, а лично.

Кроме того, на Западе есть консенсус. Для меня всё стало понятно насчёт Запада и Путина, когда они его включили виновным в катастрофе MH17 и когда они спокойно заговорили о том, что Украина может бить по Крыму. На здоровье, типа. Потому что раньше они строго избегали этих разговоров», – сказал экс-чиновник.

«Дальше можно не волноваться, дальше всё понятно. Прибудут F-16 17 марта или 15 апреля – уже не так важно на этом уровне. Важно стратегическое решение, что они решили покончить персонально с Путиным. Не знаю, как с путинским режимом, но с Путиным точно, и сделать так, чтобы Украина победила», – сказал Арестович.

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