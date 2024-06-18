Арестович допустил расставание с Донбассом через новый референдум

Анатолий Лапин.  
18.06.2024 11:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Общество, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина должна согласиться на проведение референдумов в ДНР и ЛНР, и принять их результаты, даже если они будут не в пользу Киева.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна согласиться на проведение референдумов в ДНР и ЛНР, и принять их результаты,...

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«Донецк, Луганск – окей, выводим войска, не вводим украинские, проводим международный референдум. Просто дадим право людям проголосовать. Да, у них промыты мозги, пятое-десятое, ля-ля-ля, но там должна быть свобода агитации. Украинские партии должны быть допущены, должны быть допущены люди к голосованию, у которых донецкая прописка была на 14-й год, и луганская. Пусть проголосуют. Если они реально голосуют за нежелание быть в составе Украины, то это воля и навязывать ее танками смысла никакого нет», – заявил Арестович.

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