Арестович допустил расставание с Донбассом через новый референдум

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Украина должна согласиться на проведение референдумов в ДНР и ЛНР, и принять их результаты, даже если они будут не в пользу Киева.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донецк, Луганск – окей, выводим войска, не вводим украинские, проводим международный референдум. Просто дадим право людям проголосовать. Да, у них промыты мозги, пятое-десятое, ля-ля-ля, но там должна быть свобода агитации. Украинские партии должны быть допущены, должны быть допущены люди к голосованию, у которых донецкая прописка была на 14-й год, и луганская. Пусть проголосуют. Если они реально голосуют за нежелание быть в составе Украины, то это воля и навязывать ее танками смысла никакого нет», – заявил Арестович.