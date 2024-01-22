Арестович: Дождемся, что украинская молодежь в составе ВС РФ «потопает на Европу»

Анатолий Лапин.  
22.01.2024 13:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Средний возраст солдат в пехотных подразделениях украинской армии составляет 45-46 лет, что недопустимо.

Об этом в интервью украинскому журналисту Василию Голованову заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Средний возраст солдат в пехотных подразделениях украинской армии составляет 45-46 лет, что недопустимо. Об...

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«В пехотных подразделениях 45-46 средний возраст. Что тоже, между прочим, большая проблема. Потому что военные эксперты всего мира прямо говорят, что не будете призывать молодежь, будут у вас проблемы», – сказал экс-советник ОП.

«А у нас молодежь берегут. Для чего? Для того, чтобы они в составе российской армии, будущей, потопали на Европу, уцелевшая молодежь, или как? Об этом уже даже президент говорил на Давосе, уже можно цитировать не Арестовича или Бена Ходжеса, алармистов типа Хааса из США, а можно цитировать прямо президента Украины.

Он сказал – вы дождетесь, что Россия захватит Украину и пойдет дальше, используя украинские ресурсы», – заявил Арестович.

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