Арестович: Единственный способ выжить – искоренить бандеровщину и переосновать государство
Если Украина хочет хоть в каком-то виде сохраниться, она должна на государственном уровне осудить и запретить бандеровскую идеологию, создав новое государство.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если Украина хочет уцелеть, война должна быть остановлена, Украина должна быть переучреждена, а эта идеология должна быть осуждена на государственном уровне, раз и навсегда зачеркнута, оставлена в музее. И если хотят, чтобы Украина в каком-то виде существовала, украинская культура, украинская мифология и так далее, то нужно этот яд выдавливать каждый день, ростки этой бандеровщины и петлюровщины. Каждый день выпарывать, отделять чистую Украину от гнилой Украины.
А поскольку центральный сигнал наш один симпатичный криворожский хлопец сделал… Заметьте, что обещал-то он избирателям совершенно другое… потому что это дает здоровый хайп, и, кроме того, он тщательно сообщает всем этим зигующим парням, что «я ваш, я такой же, не бейте меня так сильно», то тут надо выбирать: или Украина, или вот эти все «зиги» и прочие «хайли». Если Украина это из себя не выдавит, она будет уничтожена за 10 лет, за 15 и так далее», – заявил Арестович.
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