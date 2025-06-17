Арестович: Единственный способ выжить – искоренить бандеровщину и переосновать государство

Анатолий Лапин.  
17.06.2025 10:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Национализм, Украина


Если Украина хочет хоть в каком-то виде сохраниться, она должна на государственном уровне осудить и запретить бандеровскую идеологию, создав новое государство.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина хочет хоть в каком-то виде сохраниться, она должна на государственном уровне осудить...

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«Если Украина хочет уцелеть, война должна быть остановлена, Украина должна быть переучреждена, а эта идеология должна быть осуждена на государственном уровне, раз и навсегда зачеркнута, оставлена в музее. И если хотят, чтобы Украина в каком-то виде существовала, украинская культура, украинская мифология и так далее, то нужно этот яд выдавливать каждый день, ростки этой бандеровщины и петлюровщины. Каждый день выпарывать, отделять чистую Украину от гнилой Украины.

А поскольку центральный сигнал наш один симпатичный криворожский хлопец сделал… Заметьте, что обещал-то он избирателям совершенно другое… потому что это дает здоровый хайп, и, кроме того, он тщательно сообщает всем этим зигующим парням, что «я ваш, я такой же, не бейте меня так сильно», то тут надо выбирать: или Украина, или вот эти все «зиги» и прочие «хайли». Если Украина это из себя не выдавит, она будет уничтожена за 10 лет, за 15 и так далее», – заявил Арестович.

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