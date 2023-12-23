Арестович: Если так будет продолжаться, Украины как государства через год не будет

Анатолий Лапин.  
23.12.2023 14:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Калининград, Политика, Польша, Украина


На Украине напрасно рассматривают Польшу как сильного военного союзника. Ей самой нужно постараться удержать Сувалкский коридор, если русские решат пробить сухопутный путь к Калининграду.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине напрасно рассматривают Польшу как сильного военного союзника. Ей самой нужно постараться удержать...

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«Проследите за судьбой 18-й дивизии, польской, механизированной, которую они создают. Эта дивизия должна прикрывать Сувалкский коридор – самое ключевое направление и главный сценарий войны. Сроки ее создания были такие: 23-й год боевая готовность, 25-й, сейчас 26-й.

Что останется от Украины к 26-му году?.. Нас через год не будет в живых технически, скорее всего, если так дальше будет продолжаться. Мы не успеваем. Нас, украинцев, как государства не будет.

Прошу вас понять очень простую вещь: дивизия – это 15 тысяч человек, это исчезающе малая величина в масштабах нашего конфликта, у нас сражается миллионная армия. Они не могут свою собственную дивизию, которая является основой боевой мощи, куда поставляется самое современное вооружение польское, образцово-показательная дивизия, которая должна стать образцом развертывания всей остальной польской армии, к 26-му году развернуть не успевают, вкладывая туда огромные деньги и ресурсы.

Как вы думаете, сколько украинцев успеет Польша вооружить, даже совместно с Украиной до 26-го года, если они свое ключевое соединение не могут развернуть», – заявил Арестович.

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