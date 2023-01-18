Арестович: Герасимов начал информационно-психологическую операцию

Анатолий Лапин.  
18.01.2023 12:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


С назначением командующим СВО начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, Россия усилила информационную борьбу с Украиной, но широкомасштабного наступления в ближайшие две-три недели не будет.

Об этом в эфире видеоблога объявленного Россией в розыск либерала Марка Фейгина заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С назначением командующим СВО начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, Россия усилила информационную борьбу...

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По мнению Арестовича, Россия еще не сформировала ударные группировки, необходимые для наступления.

«330 тысяч – это очень серьезно. Я думаю, что они попытаются сами сейчас наступать. Им конкретно поставлена наступательная задача. Сроки спорные. Все эти заявления о страшной большой войне – четкое ИПСО, начиная с заявления Илларионова и заканчивая пуганием оккупационных властей Запорожской области, что завтра Путин сделает страшно-престрашное заявление, и даже Песков на эту тему высказался, что не будет ни смены формата СВО, ни мобилизации. А

что же за заявление по Украине тогда будет? Ну, посмотрим. Это все нагнетание ситуации, это информационно-психологическое обеспечение на стратегическом уровне этой операции. Чтобы мы дрожали, боялись и так далее. И не забывайте, что командует российскими войсками сейчас, операцией, Герасимов. Он, в принципе, автор термина «гибридная война», – сказал отставной чиновник.

«Могу сказать, что впервые на этой неделе за все время кампании использованы агитационные листовки, которыми забрасывают наши войска. Такого не было. Залистовывание началось при Герасимове, как только он стал руководителем операции, пошли соответствующие операции информационно-психологические на разных уровнях – тактические, стратегические.

Это будет, это есть, и оно будет усиливаться, нам нужно это понимать, быть к этому готовыми… Не будут наступать, пока не видно создания больших группировок. Маленькие, тактические – да, есть. Но это и есть тактические действия… Поэтому никакой большой войны в ближайшие две-три недели не ожидается», – заявил Арестович.

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