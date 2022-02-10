Арестович грозится пойти на фронт и «мочить русских в грязь»

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Новости Украины

Пока что, до «вторжения», Россию ненавидят лишь 300 тысяч украинцев, но в случае боевых действий эта цифра увеличится от 3 до 30 миллионов.

Об этом в эфиреYouTube-канала «Politeka» заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В окружении нас – это, считай, Каспийское, Чёрное, Азовское море по корабельной группировке 113 «Калибров» в залпе, это крылатые ракеты. Но хочу успокоить, когда они ими стреляли по Сирии – 5 штуками – 2 не долетело, 3 не попало в объект площадью 3 квадратных километра. Ну, сейчас они выпулят 113, выйдут и полетят 80, сразу говорю, не все полетят, 50 долетят, потому что часть не долетит. Из всех, которые 50 долетят, 20 не попадёт, 30 крылатых ракет, которые еле куда-то там попали, это для такой страны как Украина – это укус двух комаров по большому разъярённому слону», – бредил Арестович.

«Но они же прилетят, куда-то на территорию Украины?» – опасался ведущий.

«Ну, куда-то прилетят на территорию, на какой-то вещевой склад, там портянки полетают по воздуху, ну бензин сгорит. Они этим хотят напугать 40 миллионную страну, воюющую 8-й год?» – храбрился пропагандист.

«А если в жилые кварталы?» – спросил журналист.

«Значит, их будет ненавидеть не 300 тысяч украинцев ярой ненавистью, а 3 миллиона или 30 миллионов. … Поэтому пусть нападают, я первый уйду на фронт, если они нападут. Я с удовольствием буду их мочить просто в грязь», – валял дурака Арестович.