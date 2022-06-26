Арестович и Фейгин: Дождёмся визита Путина в Белоруссию и ударим из «HIMARS»

26.06.2022  21:23 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Белоруссия, ВСУ-убийцы, Д.Б., Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украине можно смело бить из американских РСЗО по Белоруссии, поскольку на эту территорию не распространяется договоренность с Западом не применять полученные системы по территории России.

Об этом заявил бежавший в Литву либеральный адвокат Марк Фейгин в ходе совместного эфира с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Путин едет в Гомель, в Беларусь», – отметил Фейгин.

«Вряд ли в Гомель – это непосредственно возле границы с Украиной. От наших ДРГ, до наших «Байрактаров», до «HIMARS», какой дурак повезёт туда. Подгонять «HIMARS» нет смысла, они и так далеко стреляют. Как раз в Гродно ему безопаснее, чем в Гомель, там рукой подать до нас. Достанет ли до Гродно, надо померить линеечкой, но проблема не в том, что стрельнем мы или нет, его собственная охрана туда не пустит», – сказал Арестович.

Эта фантазия очень понравилась Фейгину. Он отметил, что в случае вовлечения Белоруссии в СВО на Украине, можно смело бить по резиденции Александра Лукашенко.

«Ракеты туда достреливают. И, самое главное, по отношению к его (Лукашенко – ред.) территории нет этого ограничителя, который публично звучит относительно неприменения по территории России оружия, которое передаётся Западом. Почему бы не бить по местам нахождения самого Лукашенко?» – радовался либерал.

Ранее появилась информация о том, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин намерены принять участие в Форуме регионов двух стран, который в этом году пройдет в Гродно.

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