Арестович и Залужный готовят обман России и остановку СВО

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Украинскую аудиторию будут постепенно готовить к мысли о необходимости заморозки конфликта с Россией, чтобы перевести дух и перевооружить армию. Одновременно Киев будет и дальше клянчить помощь Запада в технике и боеприпасах, поскольку уже переданного не достаточно, чтобы победить российскую армию.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил обозреватель Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они хотят какого-то временного мира. Помним, что говорили лидеры Германии, Франции о «Минске 1» и «Минске 2», – что мы обманули русских, и теперь можем увидеть это открыто. Сейчас они пытаются склонить руководство Украины на мир, на условный «Минск 3», чтобы потом, собравшись силами, перевооружив украинскую армию, нанести удар, когда им будет удобно. Вот это они сейчас пытаются сделать. И, соответственно, готовят украинское население. А надо вспомнить, что до этого они готовили украинцев к победе, что «ещё немножко, ещё чуть-чуть, и мы выиграем войну». Теперь им нужно красиво спрыгнуть с этого информационного шума и вбить в головы обычных украинцев новую информацию, чтобы они потом, когда её примут, не снесли верховную власть», – отметил он.

Информационную подготовку ведет Алексей Арестович, у которого есть своя аудитория и которого якобы за правду о попадании ракеты ПВО в многоэтажку Днепропетровска вывели из круга Зеленского. В то же время главком ВСУ Валерий Залужный окучивает западного обывателя – Украине нужно больше помощи, больше оружия, потому что с тем, что дали, Россию не победить.

«Он пытается сделать так, чтобы, например, военная помощь, которая сейчас, очевидно, уменьшилась из-за конфликта на Палестине, обратно вернулась в какие-то вменяемые объемы. Последние поставки буквально смехотворные, два отдельных кейса, как сейчас принято говорить, за 125 млн долларов, в основном боеприпасы и средства РЭБ. И еще на 300 млн боеприпасов по другому направлению – это в 10 раз меньше, чем передавали перед контрнаступлением. Этим даже сдержать наше наступление будет очень трудно. А отсюда они пытаются донести до Запада мысль, что, если уж мы продолжаем войну, нам нужно много оружия, намного больше. Уже с этим не победим, мы зашли в стратегический тупик. Более того, они уже намекают, что даже для эффективной обороны этого тоже мало. Потому что рано или поздно, когда закончатся технические средства, не хватит даже тех несчастных людей, которых сейчас хватают на улицах украинских городов. Именно это сейчас пытается донести Залужный до западного обывателя», – пояснил блогер.

Он добавил, что внутри украинского информационного купола ничего не меняется.

«Он же не говорит об этом в эфире украинского «Первого канала». Для внутреннего потребления у них другая информация, что у России всё плохо, что мы уничтожили 300 тысяч русских солдат, надо ещё немножко додавить, и мы выиграем войну. Этот нарратив не меняется у них внутри информационного купола. Даже западные политики, которые смотрят украинские каналы, удивляются, насколько вообще искажается реальность. Но там пока принципиально ничего не меняется», – заключил Подоляка.