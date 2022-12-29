Арестович исключил развал России и раздрай элит

29.12.2022  11:16 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина


России не грозит развал, не стоит надеяться и на то, что элиты будут разобщены и устроят переворот.

Об этом в интервью признанной иноагентом беглой российской либеральной пропагандистке Юлии Латыниной заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России не грозит развал, не стоит надеяться и на то, что элиты будут разобщены...

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По мнению Арестовича, ожидать следует обратное – под угрозой развала элиты, наоборот, будут объединены и сплотятся ради сохранения страны.

«В развале России я крайне сомневаюсь. Я думаю, что развал России – это очень сильно преувеличенная история, как мне кажется. Наоборот, мне кажется, что элиты сомкнутся на фоне угрозы возможного развала, на фоне веймарского синдрома, то есть, желания отыграться за поражение», сказал чиновник.

«Если нам очень сильно повезет, будет смутное время, но не вижу предпосылок. Для того, чтобы сомкнули ряды, я вижу. Это вопрос личного выживания всех и личного выживания их любимой, дорогой Российской Федерации, в которую они верят. Поводов разбегаться, дробиться, устраивать смутное время пока не вижу вообще», – заявил Арестович.

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