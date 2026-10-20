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Даже в случае военного поражения на Украине России не грозит распад. Но стоит РФ применить ядерное оружие – и ей конец: весь мир сразу набросится на неё.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил признанный в РФ экстремистом экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия много раз терпела в своей истории военное поражение и почему-то не распадалась», – сказал экс-совтеник Зе-офиса.

При этом он считает, что Россия не применит ядерное оружие против Украины.

«Если Россия применит ядерное оружие, то совместная реакция мирового сообщества как раз и может создать условия, в которых Россия начнёт распадаться, включая Китай, включая Индию, российских союзников, которые категорически неоднократно заявляли про неприемлемость применения ядерного оружия России», – уверяет экстремист.

По его словам, даже если ядерное оружие Россией будет применено, Украина имеет все шансы на победу.