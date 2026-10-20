Арестович из Америки: Не бойтесь – ядерное оружие не спасет Россию от победы Украины
Даже в случае военного поражения на Украине России не грозит распад. Но стоит РФ применить ядерное оружие – и ей конец: весь мир сразу набросится на неё.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил признанный в РФ экстремистом экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия много раз терпела в своей истории военное поражение и почему-то не распадалась», – сказал экс-совтеник Зе-офиса.
При этом он считает, что Россия не применит ядерное оружие против Украины.
«Если Россия применит ядерное оружие, то совместная реакция мирового сообщества как раз и может создать условия, в которых Россия начнёт распадаться, включая Китай, включая Индию, российских союзников, которые категорически неоднократно заявляли про неприемлемость применения ядерного оружия России», – уверяет экстремист.
По его словам, даже если ядерное оружие Россией будет применено, Украина имеет все шансы на победу.
«С чего вы взяли, что применение ядерного оружия означает невозможность победы Украины? Что, думаете применяется ядерное оружие, все сразу сказали «Ой-ой-ой, мы проиграли» или как?
Ну, представьте себе, что Россия применила ядерное оружие, а Запад с Китаем вводят экономические санкции, экономическую блокаду и наносят удар по группировке или начинают военным путём снижать российские возможности.
Причём российская попытка устроить ядерную войну упирается в твёрдую позицию Китая», – сочиняет Арестович.
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