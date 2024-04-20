Арестович из США: никакой демобилизации для ВСУ не будет

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Никакой демобилизации в украинской армии не будет, потому что насильно наловленные новички не смогут удержать линию фронта. Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил уехавший в США бывший советник офиса президента Украины, Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Демобилизация означает смерть Украины. Забрать кадровых военных, или тех, кто уже 800 дней воюет, распустить их, и заменить на новичков, которых набрали по мобилизации, означает только одно – гарантированный провал линии фронта. Даже если будет сто американских снарядов на один российский, гарантированно валится линия фронта. Потому что новички не удержат. И эти «старички» будут воевать через месяц в своих собственных домах в Днепре, Киеве, Николаеве, в своих собственных домах, только уже дезорганизованной массой, партизанами. А это означает коллапс и смерть Украины. Отпуск в один-два месяца стоит этого? Всё равно ведь проиграете, всё равно будете воевать. Поэтому не будет никакой демобилизации», – сказал Арестович.