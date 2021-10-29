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29.10.2021 08:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
История, нацизм, Политика, СССР, Украина
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Арестович хочет похоронить бандеровцев в одной могиле с красноармейцами

Новости УкраиныНа Украине необходимо построить пантеон, где будут похоронены красноармейцы и бандеровцы, чтобы идеологически примирить...

На Украине необходимо построить пантеон, где будут похоронены красноармейцы и бандеровцы, чтобы идеологически примирить Майдан и Антимайдан.

Об этом в эфире в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть идея построить пантеон в Украине. Не в Киеве, где-то на берегу Днепра, на красивой круче. Огромное белое здание со ступеньками, со светом, по современным этим самым. Куда будут перевезены и похоронены члены украинской политической нации, которые действовали за Украину с обеих сторон так, как они её понимали. Например, с маршалами или генералами советскими и с генералами и маршалами, и деятелями УПА. А посередине памятник национальному согласию, понимаете?» – сказал Арестович.

«Коновалец, Бандера, Махно, а с другой стороны те великие украинцы, которые сражались за Украину так, как они понимали, и таким образом идеологически примирить Майдан и Антимайдан. Вспомнить, что мы все украинцы и, несмотря на наши взгляды, мы все хотим добра Украине, и для нас национальное примирение важнее политических разногласий», – объяснил советник Зе-офиса.

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