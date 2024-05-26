Арестович хоронит ещё один украинский миф

Благоразумно бежавший на Запад бывший глашатай Зе-офиса Алексей Арестович похоронил еще один миф украинской пропаганды, неоднократно обещавшей громадянам скорый экономический крах России и дворцовый переворот.

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«Они могут продолжать войну в этом же режиме, не особенно усиливаясь, еще несколько лет – это точно… Ну а по подтягиванию поясов ради непонятных геополитических идеалов – у них с этим все в порядке всегда было. То есть, они реально могут затянуть пояса, население, и так далее. Поэтому я бы не говорил, что у них совсем все плохо.

И разговоры о том, что у них рухнет завтра экономика, которых много, и о том, что в российской верхушке страшные ссоры, их тоже много, и о том, что Путина нет, он лежит в холодильнике, их тоже очень много. Они все не соответствуют действительности», – заявил в эфире интернет-канала «UkrLife с Людмилой Немырей» Арестович, внесенный Россией в список террористов и экстремистов.