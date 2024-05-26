Арестович хоронит ещё один украинский миф

Анатолий Лапин.  
26.05.2024 00:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 278
 
Дзен, Пропаганда, Украина


Благоразумно бежавший на Запад бывший глашатай Зе-офиса Алексей Арестович похоронил еще один миф украинской пропаганды, неоднократно обещавшей громадянам скорый экономический крах России и дворцовый переворот.

Благоразумно бежавший на Запад бывший глашатай Зе-офиса Алексей Арестович похоронил еще один миф украинской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Они могут продолжать войну в этом же режиме, не особенно усиливаясь, еще несколько лет – это точно… Ну а по подтягиванию поясов ради непонятных геополитических идеалов – у них с этим все в порядке всегда было. То есть, они реально могут затянуть пояса, население, и так далее. Поэтому я бы не говорил, что у них совсем все плохо.

И разговоры о том, что у них рухнет завтра экономика, которых много, и о том, что в российской верхушке страшные ссоры, их тоже много, и о том, что Путина нет, он лежит в холодильнике, их тоже очень много. Они все не соответствуют действительности», – заявил в эфире интернет-канала «UkrLife с Людмилой Немырей» Арестович, внесенный Россией в список террористов и экстремистов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть