Арестович: Киев на годы рискует стать непригодным для жизни зимой

Зе-офис недооценил готовность России к войне на истощение, как итог – Украина ее уже проиграла, ведь Киев в ближайшие годы рискует оказаться непригодным для жизни в зимний период.

Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

