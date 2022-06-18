Арестович: Крымский мост неуязвим. Нужно ядерное оружие

Чтобы Украина смогла разрушить Крымский мост, ей необходимо передать ядерное оружие – в противном случае, повреждено будет лишь полотно, которое быстро восстановится.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, США не передают Украине то оружие, которым можно основательно повредить мост.

«Я здесь скептичен. Потому что HIMARS не достанут до Крымского моста. При начертании линии соприкосновения они не достанут. Если, они, конечно, ракеты Atacms не дадут, тогда могут и достать, но проблема не в этом. Проблема в том, что, скорее всего, их не дадут, а второй момент – есть здесь более жирные цели, чем Крымский мост. Скопления войск, штабы группировок и так далее, аэродромы и прочее – они более важные.

Бесполезно стрелять по мосту, сразу говорю. И Atacms тоже бесполезно стрелять, потому что мост заранее строится так – чтобы опору повредить, там надо ядерный удар наносить, а пролеты восстанавливаются очень быстро, в считанные часы.

Это очень сложная история повредить такой объект, как Крымский мост. По нему можно стрельнуть из символических соображений, обвалить кусок полотна, но, поверьте мне, есть у нас более достойные цели, более важные», – заявил Арестович.