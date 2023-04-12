«Арестович, Латынина, заткнитесь! Кровь ВСУ на ваших языках!» – Табах

Болтовня как украинских экспертов, так и «хороших русских» на государственных телеканалах с анализом обстановки на фронте или призывами к немедленному контрнаступлению пагубно действует на боевой дух солдат и офицеров ВСУ.

Об этом на канале «Diaspora UA» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фронтах, конечно, солдаты устали также от этой постоянной информации, я их понимаю. Поэтому я и призываю всех этих экспертов, ну нет у них никакой жалости к этим ребятам: ну хватит болтать! Вы не знаете разницы между наступлением и контрнаступлением, между тем, что такое отвлекающие манёвры, что такое разведка боем и так далее. Потому что они постоянно рассказывают сказки. Они слушают всё это, что вот сейчас начнётся наступление, сейчас начнётся контрнаступление наших – причём, всё это говорят на всех главных украинских каналах. Я этого не понимаю. Государственные каналы, где выступают в основном вот эти все «хорошие русские», вещают с утра до вечера и сидят в Вашингтоне, в Германии, ещё где-то, ни разу не побывав не то что на фронте, в Украине! Рассказывают, пересказывают, что пишется в Washington Post – ставьте лайки, подписывайтесь, я вам расскажу, что происходит на фронте», – возмутился Табах.

Впав в ярость, он даже назвал пару конкретных фамилий.

«Конечно же это всё дисбалансирует командиров, дисбалансирует воинов на фронте, поэтому я говорю: заткнитесь! И многим я уже сказал, тому же Арестовичу писал, Юлии Латыниной сказал: кровь украинских солдат на ваших языках, замолчите! Перестаньте нести каждый раз… «а это эксперты говорят». Какие эксперты? Вы посмотрите на этих всех «хороших русских» или тех, кто это делает. Все или бывшие комсомольцы, или бывшие пропагандисты, или бывшие коммунисты, или бывшие кгбэшники. Смерть украинских солдат и гражданского населения на языках этих экспертов! Которые не понимают, о чём они говорят, не знают, что они говорят. Военное положение! То, что говорит Генштаб, это мы и должны слушать», – призвал экс-натовец.