Зе-офис мечтает о захвате ЛДНР: «Нужна болезнь Путина и несколько дней»

17.09.2021 11:11 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина может провести блицкриг на Донбассе, воспользовавшись подходящим моментом.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович перечислил разные варианты «возвращения» Донбасса в состав Украины.

«Все, что там будет происходить, будет зависеть от того, как Россия оттуда уйдет. Если военным путем, это одна поствоенная реальность, если мирным путем – это совсем другая реальность. Там будут применяться элементы переходного правосудия, которые, безусловно, там будут. Они будут применяться разным образом для разных категорий граждан. То есть будет гибкое реагирование. Единственное, что мы можем предложить, это гибкое реагирование на определенные вызовы, которые там будут в коридоре той реальности, которая образуется после деоккупации», – сказал советник.

«Мы не знаем, как будет деоккупировано, готовимся к разным вариантам. Стратегия состоит в политико-дипломатическом пути урегулирования и вариант Б – это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую, что это военный путь. Например, Путин почему-то тяжело заболел, и у нас есть три – пять суток, чтобы решить вопрос. Возможно, такой вариант будет когда-то. И это совсем другая поствоенная реальность», – заявил Арестович.