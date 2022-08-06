«Арестович может ржать, но посмотрите на карту России» – Луценко обвинил Зе-режим в неоправданной браваде

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Новости Украины

Украина недооценила потенциал России. Уже сейчас ВСУ находятся в состоянии катастрофической нехватки военной техники, невосполнимо утерянной в ходе нерационального противостояния с НМ ЛДНР и ВС РФ.

В этом в эфире «Телеканал Прямой» признался бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это война не стрелковая. Это – война артиллерии и дронов. Именно та, в чем преобладание у РФ есть колоссальное. Давайте назовем вещи своими именами, в отличие от Арестовича и всего другого «95 квартала», что укоренился на украинском телевидении. На начало войны, по официальным данным, Украина имела в 10 раз меньше РСЗО. В ходе военных действий, мы утратили, примерно, 500 из 1000 артиллерийских систем. Западные союзники компенсировали разницу, но и сегодня соотношение украинской и вражеской артиллерии, приблизительно, один к восьми. Не в нашу пользу. Да, то, что западная техника является более точной и современной, немного нивелирует этот перевес, но тогда давайте, допустим, говорить один к пяти, но то, что нападающая сторона, которой является Россия, страна-агрессор, может выбирать точку концентрации, дает ей преимущество в некоторых городах колоссальную», – жаловался Луценко.

В качестве наиболее показательного примера, экс-генпрокурор привел разгром украинских карателей в н.п. Пески и г. Северодонецк.

По его мнению, Киев «вызвал на дуэль» несопоставимо сильного противника в лице РФ, столкновение с которым рискует обернуться большой трагедией для враждебного государства.

«Это – очень тяжелые бои. С моей точки зрения, давно пора прекратить эту полукомедийную картину войны, которую нам подают на «Едином марафоне» (пропагандистский телемарафон, который режим Владимира Зеленского обязал транслировать все ведущие каналы, – ред.). Это не война с дебилами, которых по десять штук убиваем, берем в плен, а цыгане крадут танки. Это очень большая, полностью аморальная, но сильная армия очень небезопасного врага, у которого в десять раз больше артиллерии и дронов. Да, их артиллерия не точна, но она корректируется постоянно дронами, которые у нас практически нечем сбивать», – истерил Луценко.

Также он напомнил, что ослабление ВФУ произошло и по причине заморозки в 2019 году после прихода к власти Владимира Зеленского всех ракетных, артиллерийских и беспилотных программ обеспечения боевиков.

«Нужно говорить честно: «Уважаемые украинцы, посмотрите на карту мира и вы увидите, кто нам противостоит». Представьте, сколько на этой огромной карте России есть складов, техники. Арестович может ржать, что прислали в Херсон Т-62. Да, это старые танки 1970-х гг., но они лупят на 4 километра, а у меня в руках – противотанковое орудие, которое бьет максимум на 800 метров. И других, пока что, нет. Поэтому можно хихикать в Киеве, а можно думать головой, чтобы не анонсировать наступление, и этих танков не прислали еще полторы тысячи», – заключил экс-генпрокурор Украины.